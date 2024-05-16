Kızılay KPSS şartsız ve mülakatsız personel alımı ilanlarını yayınladı!

Türk Kızılay'ı, Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere 12 farklı kadro için personel alımı ilanlarını duyurdu. Kurum, başvuruları online olarak kabul ediyor ve adaylardan KPSS puanı veya mülakat yapma şartı aramıyor. Bu fırsatla, Kızılay'ın insani yardım misyonuna katılmak isteyen adaylar için büyük bir olanak sunuluyor.

Kızılay, iş birliği ve takım çalışmasına yatkın, paydaş memnuniyetine önem veren, etkili iletişim becerisine sahip, planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş, seyahat engeli bulunmayan, B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen adayları arıyor. Kadrolar arasında web tasarım uzmanı, doktor, uluslararası bölge uzmanı, satın alma ve idari hizmetler sorumlusu, proje sorumlusu, nakit transfer sorumlusu, çağrı merkezi operatörü, hizmet merkezi memuru, risk ve uyum sorumlusu, anestezi ve reanimasyon uzmanı gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Kızılay Kariyer sayfasına girerek boş kadrolara ilişkin ilanları listeleyebilir ve ilgili ilana başvuru yapabilirler. Başvurular online olarak kabul edilmektedir.

Kızılay'ın KPSS şartsız ve mülakatsız personel alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Türk Kızılay'ı gibi köklü bir kuruluşta çalışma şansını yakalamak isteyen adaylar için bu ilanlar büyük bir değer taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi