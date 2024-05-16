ŞOK markette 15-21 Mayıs 2024 tarihlerinde geçerli olan indirimli ürünler...

15-21 Mayıs tarihleri arasında ŞOK markette geçerli olan indirimli ürünlerle dolu bir hafta daha başlıyor! Yaz sıcaklarını rahat geçirmek için vantilatör, sineklerle mücadele için mor ışıklı sinek öldürücü, rahat bir uyku için pijama takımları, bahçenizde veya balkonunuzda dinlenmek için hamak gibi birçok üründe indirim fırsatları sizi bekliyor.
Ayrıca temel gıda ürünlerinde de cazip indirimler bulunuyor. İşte 15-21 Mayıs tarihleri arasında ŞOK markette geçerli olacak bazı indirimli ürünler:
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ
Her hafta olduğu gibi, ŞOK markette temel gıda ürünlerinde de çeşitli indirimler bulunuyor. Bunlar arasında peynir, zeytin, süt ürünleri, kuru gıdalar ve atıştırmalıklar yer alıyor.
VANTİLATÖR
Sıcak yaz günlerinde serinlemek için vantilatör almak isteyenler için indirimli fiyatlar sunulabilir.
MOR IŞIKLI SİNEK ÖLDÜRÜCÜ
Yaz aylarında sineklerle mücadele etmek için kullanılan sinek öldürücülerde de indirimli fiyatlar mevcut.
TERLİK
Rahatlıkla kullanılabilecek terliklerde de indirimli fiyatlar olabilir.
PİJAMA TAKIMLARI
Rahat bir uyku için pijama takımları da indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
HAMAK
Bahçe veya balkonlarda dinlenmek için hamak almak isteyenler için de indirimli seçenekler mevcut olabilir.
Bu indirimli ürünlerin yanı sıra, her hafta ŞOK markette farklı kategorilerde birçok üründe indirimler yapılmakta. Ancak belirtilen ürünler ve indirim oranları mağaza ve stok durumuna göre değişiklik gösterebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.