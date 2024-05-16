ŞOK markette 15-21 Mayıs 2024 tarihlerinde geçerli olan indirimli ürünler...

15-21 Mayıs tarihleri arasında ŞOK markette geçerli olan indirimli ürünlerle dolu bir hafta daha başlıyor! Yaz sıcaklarını rahat geçirmek için vantilatör, sineklerle mücadele için mor ışıklı sinek öldürücü, rahat bir uyku için pijama takımları, bahçenizde veya balkonunuzda dinlenmek için hamak gibi birçok üründe indirim fırsatları sizi bekliyor.

Ayrıca temel gıda ürünlerinde de cazip indirimler bulunuyor. İşte 15-21 Mayıs tarihleri arasında ŞOK markette geçerli olacak bazı indirimli ürünler:

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ

Her hafta olduğu gibi, ŞOK markette temel gıda ürünlerinde de çeşitli indirimler bulunuyor. Bunlar arasında peynir, zeytin, süt ürünleri, kuru gıdalar ve atıştırmalıklar yer alıyor.

VANTİLATÖR

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için vantilatör almak isteyenler için indirimli fiyatlar sunulabilir.

MOR IŞIKLI SİNEK ÖLDÜRÜCÜ

Yaz aylarında sineklerle mücadele etmek için kullanılan sinek öldürücülerde de indirimli fiyatlar mevcut.

TERLİK

Rahatlıkla kullanılabilecek terliklerde de indirimli fiyatlar olabilir.

PİJAMA TAKIMLARI

Rahat bir uyku için pijama takımları da indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

HAMAK

Bahçe veya balkonlarda dinlenmek için hamak almak isteyenler için de indirimli seçenekler mevcut olabilir.

Bu indirimli ürünlerin yanı sıra, her hafta ŞOK markette farklı kategorilerde birçok üründe indirimler yapılmakta. Ancak belirtilen ürünler ve indirim oranları mağaza ve stok durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi