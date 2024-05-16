Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımını ne zaman yapacak?

Geçtiğimiz yılın başvuru süreci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Bu yılın da sürecin ÖSYM tarafından yürütülmesi bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için başvuru tarihlerini ve sürecin detaylarını takip etmek önemli.

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımında en fazla kadroyu tabip ve uzman tabip kadrolarına ayırdığı belirtiliyor. Adaylar başvurularını yapmadan önce başvuru şartlarını dikkatlice incelemeli ve gerekli belgeleri tamamlamalıdır. Alımlar için belirlenen kadro ve branş dağılımı da Resmi Gazete kararıyla belirlenmiştir.

Başvuru süreci ve alımlarla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Adaylar, güncel bilgileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanallarından ve ilgili kurumların internet sitelerinden takip edebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Diyetisyen: 1

Sağlık Teknikeri: 1

Hemşire : 2

Ebe: 9

Sağlık Memuru 25

Tabip: 3 bin 498

Uzman Tabip: 32 bin 464

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılında gerçekleştirmeyi planladığı 36 bin personel alımıyla ilgili önemli detaylar paylaşıldı:

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvuru tarihlerine dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Başvuru sürecinin ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte başlaması bekleniyor. Başvuru kılavuzunda başvuru tarihleri, adayların yerine getirmesi gereken özel-genel şartlar, eğitim, yaş ve sınav gibi kriterler yer alacak.

PERSONEL DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın bu alımda en fazla kadroyu tabip ve uzman tabip kadrolarına ayırdığı belirtilmiş. Bunun yanı sıra diyetisyen, sağlık teknikeri, hemşire, ebe, sağlık memuru gibi farklı pozisyonlara da alımlar yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvuru yapabilmek için belirlenen özel ve genel şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartları sağlamayan adayların başvuruları olumsuz değerlendirilecek.

GÖREV YERLERİ:

İstihdam edilecek personellerin acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi birimlerinde görevlendirileceği ifade edilmiş.

BAŞVURU SÜRECİ VE ATAMA İŞLEMLERİ:

Geçtiğimiz yılın başvuru süreci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılmıştı. Bu yıl da sürecin ÖSYM tarafından yürütülmesi bekleniyor. Atama işlemleri, başvuruların ardından yapılacak arşiv araştırması sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi