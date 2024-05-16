“Deprem, bağımlılığa bir zemin oluşturdu”

‘Asrın felaketi’ olarak tabir edilen 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin bağımlılık için risk teşkil edebilecek bir zemin oluşturduğunu belirten Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Özdemir, bu noktada ebeveyn ve çocuk ilişkinin güçlü olmasının önemine dikkat çekti. Özdemir,

“ Deprem, bağımlılığa bir risk zemini oluşturdu, hiç bağımlılık adayı olmayan kişiye bir risk zemini oluşturuldu”

dedi.

Bağımlıkla mücadelede eğitimcilerin de çok önemli bir görev üstlendiğine vurgu yapan Bülent Özdemir, okul rehberlik birimlerinin öğrencilerle iyi bir iletişim kurması gerektiğinin altını çizdi.

“BUNUN CİDDİYETİNİN FARKINDALAR”

Bağımlılıkla mücadele noktasında ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkinin çok önemli olduğunu söyleyen Özdemir,

“Her geçen gün aslında sosyal medyadaki ulaşılabilirlik, gençlerin, çocukların bu alanda ulaşılabilirliği ailelerin de bazı şeyleri kontrol etmede sıkıntı yaşamasına zemin oluşturuyor. Çünkü çocuğun sosyal medya, telefon içerisinde ulaştığı noktalar ve yerleri ebeveynler anlık, saniyelik takip edemiyor. Bu illegal anlamda olan fırsat birilerinin de kapısını açıyor. Emniyet teşkilatı, güvenlik birimleri, okul polislerimiz özellikle bu konuda gerekli girişimi, okul yönetimlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün resmi birimler, eğitim kurumları, güvenlik kurumları ellerinden geleni yapıyorlar ve bunun ciddiyetinin farkındalar. Ancak bu konuda özellikle ebeveyn çocuk ilişkisinde ciddi şekilde tutarlılıkları anlık olarak güven endeksli bir zemin oluşturmaları çok önemli. Çünkü çocuğa baskıyla, despotlukla veya bir sıkıyönetim uygulayarak çocuktan bir şey elde edemezsiniz. Ama ortak bir güvenle, ortak bir sorumluluk anlayışıyla çocuğun kendi kendini kontrol etmesi, kendi oto kontrolünü yapması, ebeveyne karşı sorumlulukta bilinçlilik göstermesi bu işin anayasası. Yani tabiri caizse sürekli balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek, kendi iradesini kullanmasını, kendi iradesini kendi kullanabileceği bilincini vermek çok önemli. Onun için ısrarla üzerinde duruyoruz ve bizim de derneğimizin ana teması olan ebeveyn çocuk ilişkisi bu konuda çok önemli. O samimi dostluk, samimi ilişki beraberindeki olacak riskleri de ters orantılı olarak azaltıyor”

şeklinde konuştu.

“ORAN CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞECEKTİR”

Okullardaki rehberlik birimlerinin bağımlılıkla mücadele noktasındaki önemine değinin Özdemir,

“Eğitim camiası olarak genel bir okul disiplini çerçevesinde tabii ki ellerinden geleni yapıyorlar. Gerek sınıf içi, okula girerken rutin kontroller, telefonların toplanması bunlar işin resmi boyutları. Özel boyutta da eğitimcilerin de öğrenciyle bir ebeveyn kadar olmasa da en azından iletişimi güçlü tutmaları bu konuda çok önemli. Özellikle okul rehberlik birimlerinin, rehberlik hocalarının öğrencilerle birebir ilişkileri, birebir iletişimleri bireye kendini kontrol edebilme, kendini yönetebilme, kendi iradesini bilinçli bir şekilde kullanabilmenin vurgulanmasıyla en azından oran ciddi şekilde düşecektir. Gönül ister ki tam sıfırlansın” dedi.

“PROBLEMİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR”

Çocuklarda bağımlılığın belirtileri hakkında bilgi veren Özdemir,

“Bir defa bağımlılık anayasasında kişi kendi iradesi dışında zaruri olarak o faaliyeti yapma yerine getirme icrasını görüyorsa artık bağımlıdır. Çünkü iradesini kullanamıyor. Artık irade devre kalmıştır. Anti-sosyal zemine doğru kayması, insanlarla, ailesiyle, kardeşleriyle, mahalledeki oyun ortamlarından uzak duruyorsa, kimse ile artık görüşmek istemiyorsa, odasına kapanma gerekliliğini duyuyorsa bu bağımlılığın başlangıcıdır. Tam bu süreçleri ebeveynlerin çok iyi kontrol edip, çok iyi gözlemleyip, en azından ‘Yardımcı olacağım bir şey mi var’ gibi bir girişimde bulunmaları ve devamında da bir uzmandan bir pedagogdan, uzman psikologdan, klinik psikologdan, aile danışmanından, bir eğitim danışmanından, okul idaresiyle entegre olarak okuldaki psikolojik danışmanlık, rehberlik birimi ile kontak kurumaları ve önleyici hizmet anlamında müdahil olmaları çok önemli. Olabilecek sıkıntının, problemin önüne geçilmiş olur”

diye konuştu.

“DEPREM BAĞIMLILIĞA BİR RİSK ZEMİNİ OLUŞTURDU”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin bağımlılık için risk teşkil edebilecek bir zemin oluşturduğuna dikkat çeken Özdemir,

“Özellikle ilimizde ve bu deprem olan bölgelerde depremin hali hazırda psikolojiye olumsuz etkisi olması hasebiyle bunu fırsat bilen, suistimalist yaklaşımlar var. Çocuklarda düşen psikoloji formunda tabii ki o tür yönelime doğru bir renk oluşturabiliyor. Bunun için özellikle deprem bölgelerinde bu konuların daha çok dikkate alınması olası riskleri de önlemiş olacaktır. Deprem, bağımlılığa bir risk zemini oluşturdu, hiç aday olmayan, bağımlılık adayı olmayan kişiye bir risk zemini oluşturuldu. O yönde yönelen bireylere, gençlere de onun teşviki talebinin oranını arttırdı. Çünkü ortada bir psikolojik anlamda iyi olmama hali var orada da birileri ‘Bunda iyi olabilirsin. Bu şekilde iyi olabilirsin’ gibi zemin kaygan mantığında yaklaşımlar gösterince otomatikman oraya doğru bir yönelim oluyor. Hepsinin tamamını birleştirdiğinizde ebeveyn çocuk ilişkisinin güçlü olması bu tür olası risklerin önüne geçmiş olacaktır”

ifadelerine yer verdi.

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Özdemir,

“Çocuğun tatil günlerinde, hafta sonlarında bir zaman dilimi oluşturularak çeşitli etkinlikler yapılabilir. En azından parkta bir tur atılması, açık alan gezisi yapılması veya tiyatroya gidilmesi çok önemli. Bu tür durumlar ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendireceği gibi ‘Acaba anlatırsam nasıl tepki alırım’ gibi soru sorma kaygılarını da azaltmış olacaktır. Ebeveyn çocuk ilişkisinde farklı mekanlar her zaman avantaj sağlayacaktır”

açıklamasında bulundu.