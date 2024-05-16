Malatya’yı umutlandıran haber

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, IPARD 3’ün birinci çağrısıyla ilgili bilgiler vererek, bu çağrı için 66 milyon euroluk destek verileceğini dile getirdi. Bu desteğin yüzde 50’sinin hibe olduğunu ifade eden Tunç,

“Kendi işini yapmak veya olan bir işi geliştirmek Malatya’da her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Çağrı sayısı deprem olduktan sonra biraz daha da arttı ve talep fazlalaştı gibi. İnsanlarımız Malatya’yı seviyor ve Malatya’ya yatırım yapmak istiyorlar”

dedi.

İlk defa bütün çağrılara ayrı ayrı çıkıldığını dile getiren Tunç, ilk çağrının tarım ve balık ürünlerinin işlenmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

“ARTIK IPARD 81 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR”

22 Mayıs’ın projeler için son başvuru günü olduğunu ifade eden Tunç,

“81 ilde toplam 66 milyon euroluk çağrıya çıktık. Artık IPARD 81 ilde faaliyet gösteriyor. Bu çağrının son başvuru günü 22 Mayıs. 22 Mayıs’tan sonra da bizim ilk çıkacağımız çağrı çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeyle ilgili. Burada da yaklaşık 80 milyon euroluk bir çağrıya çıkacağız. 22 Mayıs’a kadar projelerin gelmesi gerekiyor. 22 Mayıs projelerin sisteme girişinin son günüdür”

diye konuştu.

“PROJE ÇAĞRISI MALATYA’DA İSTEDİĞİMİZ GİBİ”

Malatya’da proje sayısının iyi olduğunu belirten Tunç,

“Malatya proje açısından fena değil. Malatya’daki avantajlarımızdan birisi organize sanayi bölgemizin, iş adamlarımızın olması. şu anda Malatya’nın proje açısından gidişatı iyi. Şimdiye kadar kaç proje alındığı 22 Mayıs’tan sonra belli olacak. IPARD 3’ün proje çağrısı Malatya’da istediğimiz gibi. Malatya’da şimdiye kadar tek sektör üzerine proje ağırlığı vermedik. Bütün sektörlerin gelişmesi için ve şehirle özleşecek bütün tedbirlerde biz proje almaya çalışıyoruz. Bir sektöre ağırlık veriyoruz desek doğru olmaz. Daha çok sebze ve meyvelerin işlenmesi, kayısı sektörü daha ağırlıklı olabiliyor. Tarım ve hayvancılık sektörlerini daha çok kalkındırmak istiyoruz. Malatya’da kayısı önemli olduğu için kayısıyla ilgili, özellikle sebze ve meyvelerin işlenmesiyle ilgili tesisler bizim için biraz daha ağırlıklı oluyor. Bu tesislerin oluşturulması veya bu tesislerin daha modern bir hale getirilmesi bizim için daha önemli”

ifadelerini kullandı.

“ÇAĞRI SAYISI ARTTI”

“66 milyon euronun hibe miktarı yüzde 50 ve KDV muafiyeti var” diyen Tunç,

“Projelerimize katılan kadınlarımız var. Kadınlarımız her geçen gün iş hayatına daha fazla giriyorlar ve kadın yatırımcılarımız mevcut. Kendi işini yapmak veya olan bir işi geliştirmek Malatya’da her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Çağrı sayısı deprem olduktan sonra biraz daha da arttı ve talep fazlalaştı gibi. İnsanlarımız Malatya’yı seviyor ve Malatya’ya yatırım yapmak istiyorlar. Malatya’da yatırım yaparak, işlerini geliştirmek depremden sonra daha da öncelik haline geldi. Bu anlamda yatırımcılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü Malatyalıların depremden sonra kendi memleketlerine bu kadar sahip çıkmaları daha önemli”

şeklinde konuştu.

“ALTYAPININ ÖNCEDEN HAZIR OLMASI LAZIM”

Proje yapacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Tunç, şunları kaydetti:

“Proje başvuru şartları tedbirlere ve yapılacak işe göre değişiyor. Mesela şu an içinde bulunduğumuz çağrıda tarım ve balıkçılık sektörü için mutlaka yerlerinin bulunması lazım. Yapacakları işlerin belli olması, bu işler için bütün izinlerin alınmış, yer yapılacaksa yer ruhsatlarının hazır olması gerekiyor. mutlaka bu işle için altyapının önceden hazır olması lazım. Proje yapacak olan yatırımcılarımız projelerini şimdiye kadar hazır etmiş olmaları gerekiyordu. 22 Mayıs’a çok bir süre kalmadı ama bundan sonraki çağrılarımızda haziran-temmuz aylarında çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeyle ilgili bir çağrıya çıkacağız. Vatandaşlarımız şimdiden onlar için hazırlıklara başlamaları gerekiyor. Kafalarında yapmak istedikleri işlerle ilgili bir düşünceleri varsa, bizlerle irtibata geçip, neleri yapmaları, hangi evrakları hazır etmeleri gerektiğini öğrenebilirler. Buradan onlara destek sağlayabiliriz. Ondan sonraki süreçte temmuz-ağustos dönemlerinde de tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik bir çağrıya çıkacağız. Bunda en önemlisi yatırımcıların ruhsatlarının olması gerekiyor."