Yeşiltepeliler sokak köpeklerinden tedirgin

Sokak hayvanlarının artık betonlaşmış kentte yiyecek, içecek bulamayarak aç ve susuz kaldığını dile getiren Serpil Özgül isimli vatandaş,

“Soğuklarda, sıcaklarda gerçekten çok zorluk çekiyorlar. Bu yüzden belediyelere diyoruz ki, hayvanların kalabileceği, serbest yaşayabileceği, toplumdan uzak yerlere barınaklar yapın. Hayvan popülasyonunu azaltacak önlemler alın”

dedi.

Sokak köpekleri konusu Türkiye ve Malatya’nın gündeminde kalmaya devam ediyor. Bundan 4 gün önce Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza ve babaya saldıran sokak köpekleri haberinden sonra yine aynı günlerde Nevşehir'de başıboş gezen köpeklerin otlayan atlara saldırması özellikle başıboş köpeklerin yoğun olarak yaşadığı Yeşiltepe halkını endişelendiriyor. Geçmişte Malatya’da buna benzer saldırıların yaşandığı göz önüne alındığında Yeşiltepeliler olası bir köpek saldırısından korkarken, BUSABAH Medya’ya konuşan Yeşiltepeliler, mutlaka sokak köpekleriyle alakalı gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorlar.

Sevim Korkmaz isimli vatandaş, sokak köpeklerinin sürü halinde gezdiğini belirterek, bundan dolayı korktuklarını söyledi.

“SABAH SAATLERİNDE SOKAKLARDA DOLAŞIYORLAR”

Sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara alınmasını isteyen Korkmaz,

“Bizler hayvanların öldürülmesini istemiyoruz. Mutlaka onlara da bakılmalı. Sokaklarda aç gezmemeliler. Aç kalan her canlı potansiyel bir tehlike. Aç kalırsanız ne olur ya hırsızlık yaparsınız ve ya karnınızı doyurmak için her şeyi yaparsanız. Bu hayvanlar için de geçerli. Aç kalan bir köpek mutlaka ya hayvanlara veya size saldıracak. Bu yüzden korkuyoruz. Özellikle sabah saatlerinde sokaklarda dolaşıyorlar. Bizler sabahın erken saatlerinde sokaklarda olmuyoruz ama camiye sabah namazına giden büyüklerimiz var. Onlara saldırmalarından korkuyoruz. Köpeklerin toplanarak barınaklara alınması hem onlar için iyi olur ki, bakımları yapılır ve aç kalmazlar hem de bizler rahat bir nefes alırız”

şeklinde konuştu.

“AÇ KALIYORLAR”

Bu dünyanın hem inşalara hem de hayvanlara yetecek kadar büyük olduğunu kaydeden Serpil Özgül isimli vatandaş da, şunları kaydetti:

“İsimli Sabah erken saatlerinde işe giden kızlarımız, çocuklarımız var. Okula giden küçük öğrenciler var. Ya onlara bir köpek saldırsa, ne olur. Bir de sokak köpekleri sürüler halinde geziyorlar. Düşünün ki 3-4 köpek birden 7-8 yaşlarında bir çocuğa saldırdı. O çocuk o köpeklerin elinden nasıl kurtulacak? Yetişkinlere saldırsalar belki yetişkinler kendilerini koruyabilirler ya çocuklar ne yapacak? Sabah erkenden işe giden, akşam hava kararınca işten eve gelen kızlar kendisini nasıl koruyacaklar? Evet, bu dünya sadece insanların hakkı yok, hayvanların da hakkı var. Bu dünya hepimize yeter. Ama hayvanlar artık betonlaşmış kentte yiyecek, içecek bulamıyorlar. Aç, susuz kalıyorlar. Soğuklarda, sıcaklarda gerçekten çok zorluk çekiyorlar. Bu yüzden belediyelere diyoruz ki, hayvanların kalabileceği, serbest yaşayabileceği, toplumdan uzak yerlere barınaklar yapın. Hayvan popülasyonunu azaltacak önlemler alın. Daha bizler sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını yapamazken, bir bakıyorsunuz hayvanlar daha da çoğalmış. Burada yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Lütfen ne insanları ne de hayvanları mağdur edin.”

“BUNU MALATYA İÇİN SÖYLEMİYORUM”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak köpekleriyle ilgili defalarca açıklama yaptı. Bu işi yerel yönetimlerin yapacağını söyledi. Ama maalesef belediyeler aynı tas aynı hamam” diyen Mehmet Topal isimli vatandaş da,

“Hiçbir belediye sokak hayvanları için bir önlem almıyor. Hayvan saldırıları olduğu zaman da maalesef bunu duymamazlıktan geliyorlar. Ben bunu Malatya için söylemiyorum. Türkiye’nin bazı şehirlerinde hayvan saldırıları oldu ancak belediyelerden bir açıklama geldiğini duymadık. Bu saldırılar diğer illerde oluyor diye bunun Malatya’da olmayacağı anlamına gelmiyor. Malatya’da illaki birileri köpekler tarafından saldırıldıktan sonra mı önlem alınacak? Sokak köpeklerinin mutlaka barınaklara alınıp, bakılması, tedavi edilmesi lazım. Uyuz olan çok sayıda köpek gördüm ki bu hayvanları kendilerini kaşıya kaşıya her taraflarını kanatmışlardı. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor”

diye konuştu.