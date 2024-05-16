Dışarıdan Malatya'ya ucuz kayısı mı getiriliyor? Bakan Yumaklı açıkladı

Malatya kaysısı dünya birincisiyken özellikle dışarıdan ucuz kayısı ithal edildiği iddiasını gündeme taşıyan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, bu iddiasını 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü dolayısıyla Ankara’da gerçekleştirilen bir toplantıda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ilgililere aktardı. Bakan Yumaklı’nın verdiği cevabı BUSABAH Medya’ya açıklayan Kılınç, önemli açıklamalarda bulunurken, dolu yağışla hasar alan kayısı ve bu yıl elde edilecek rekoltenin ne kadar olacağıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

Malatya’da bölgesel olarak şimdiye kadar birkaç defa don afetinin yaşandığını dile getiren Kılınç, ancak bu son yaşanan dolu afeti Akçadağ, Doğanşehir ilçelerinin bir kısmına ağır hasarlar verdiğini söyledi.

“AFETE DEFALARCA MARUZ KALIYORUZ”

Bu yıl kayısı rekoltesinin gelecek yılki kayısı rekoltesi civarında olacağını tahmin ettiklerini ileri süren Kılınç,

“Her yıl üretici olarak üretici olarak son yıllardaki bu iklim değişikliklerinin en çok kayısı ürününü etkilediğini biz defalarca söyledik. Çünkü erkenci bir ürün ve iklim değişiklikleri sonucu defalarca afete maruz kalıyoruz. Yani kayısımızın her yıl bölgesel olarak don, dolu gibi afetleri sürekli yaşıyoruz. Bu yıl da aynı şeyleri yaşadık. Malatya’da bölgesel olarak çok defa dolu yağdı ve kayısıya hasar verdi. Malatya kayısı hem doludan hem de dondan etkilendi. Bazı bölgeler hasar gördü. Bu yıl soğuklanma olmadığı için üründe boş çiçek oluştu. Bu yıl en büyük sorunumuz kışın çok ılık geçtiği için kayısı ağacı istediği kadar soğuklanmayı almadığı için ürünün yüzde 50’si boş çiçek olarak döküldü. Şu anda işte duyduğumuza göre Malatya'da sanki kayısı rekoltesi yüksekmiş gibi bir söylenti duyuyoruz, işin aslı öyle değil. Yani bazı bölgelerimizde kayısı hiç yokken, bazı bölgelerimizde de yüzde 50 civarında meyve var. Olan meyvelerin de bu yıl daha kaliteli olacağı açıkça görünüyor”

şeklinde konuştu.

“ÜRÜNÜNE GÖRE BİR REKOLTE ÇALIŞMASI BEKLİYORUZ”

Rekolte çalışmasının ileriki günlerde başlayacağını ifade eden Kılınç,

“Rekolte olarak bu yıl da geçen yılki olan kayısı kadar bir rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Tabii rekolte çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak olup, inşallah üreticimizin ürününün ayağa düşmemesi için gerçek gibi rekolte çalışması yapmak için ziraat odaları olarak elimizden geleni her sene olduğu gibi yapacağız. Kayısı Malatya'mız için olmazsa olmazımız ve Malatya'mız deprem görmüş bir il olarak ayağa kaldıracak olan da kayısıdır. Ama kayısı da çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Bunu da Sayın Valimize ve Tarım İl Müdürümüze ileteceğiz. İnşallah bu yıl doğru bir şekilde tüccarın lehine değil de üreticimizin gerçek ürününe göre bir rekolte çalışması bekliyoruz”

diye konuştu.

Kılınç, kayısı fiyatına da değinerek,

“Bugün dünyada kayısımızın ihracatı 7 dolara yapılırken, Türkiye'deki bazı lüks marketlerde kayısımızın kilosu 500 liraya satılırken üreticinin elinde spekülasyonlar yaparak, fiyat düşürerek 130 liraya ürün alınmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Her yetkili artık kayısı üreticisine sahip çıkmalı, bizi karşısına almamalı diye düşünüyoruz”

dedi.

“GÜZEL ÇALIŞMA YAPILDI”

Ankara’da kayısının ve çiftçilerin sorunlarını Bakan ve ilgililere anlattığını dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

“Kayısının değil Türkiye'deki tarımın birçok sorunları var. Biz 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'müzde Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın organizesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Tarım Bakanımızın ve Sayın Çalışma Bakanımızın katılımıyla bir tarım üzerinde gerçekten bir güzel çalışma yapıldı. Yani tarım, tarımın sorunları en üst düzeydeki yetkililere anlatıldı. Elbette tarım üstü açık bir fabrika, her türlü doğal afete açık bir üretim yapıyoruz. Bunu da iklimsel değişiklikler, küresel ısınmayla gelen iklim değişiklikleri en çok tarımı, üreticimizi mağdur ediyor. Tüm tarım ürünlerinde bölgesel olarak böylesi afetler, hasarlar, hatta bu son yıllarda hastalıklar, işte Karadeniz Bölgesi'ndeki kahverengi kokarca gibi bir haşere gibi konuları sürekli Bakanlığımıza iletiyoruz. Katıldığımız toplantıda Sayın Tarım Bakanımıza ithal kayısı geldiğini, bu ithalatı durdurmalarını talep ettim. Sayın Bakanımız ise resmi rakamlarda böyle bir ithalatın olmadığını, bunun bir hile, sahtekarlık olduğunu, bunu da Ticaret Bakanıyla görüşeceğini ve buna bir çözüm bulacaklarını izah ettiler. Yani dışarıdan kayısı geliyor ama ne şekil geliyor, ne isim altında geliyor? Biz hem iklimsel tarımdaki yani gelir kayıplarıyla mücadele ederken bir tarafta da ülkemizdeki ticaret ve spekülasyon yapan kişi uğraşıyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri de budur. Yani kayısıda dünya birincisi iken, Türkiye'ye dışarıdan kayısı getirmesi, ithal etmesi ahlaki bir şey değildir. Biz bunu yapanları da kınıyoruz ve yakalarını bırakmayacağız. Sonuna kadar da bunlarla mücadelemizi devam ettireceğiz.”