- Çevre

Arapgir Belediyesi'nden temizlik çalışması

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Arapgir Belediyesi, gençlerin daha rahat nefes alması ve çalışma ortamlarının konforunu artırmak amacıyla Fethi Gemuhluoğlu İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde çim biçme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Arapgir Belediyesi'nden temizlik çalışması mask
Arapgir Belediyesi'nden temizlik çalışması
Arapgir Belediyesi'nden temizlik çalışması
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Arapgir Belediyesi, gençlerin daha rahat nefes alması ve çalışma ortamlarının konforunu artırmak amacıyla Fethi Gemuhluoğlu İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde çim biçme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Arapgir Belediyesi'nden temizlik çalışması

Belediye ekipleri, ilçe halkının kullanımı için önemli bir mekân olan kütüphane bahçesindeki çimleri biçerek, temizlik çalışmalarını titizlikle yürüttü. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, gençlerin ve kitapseverlerin daha ferah ve düzenli bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanmış oldu.

Arapgir Belediyesi'nden temizlik çalışması

Belediye yetkilileri, gençlerin ve ilçe sakinlerinin rahatlıkla faydalanabileceği bu tür alanların bakımının sürekli olarak yapıldığını ve halkın memnuniyeti için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, ilçe genelindeki benzer çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Arapgir Belediyesi'nden temizlik çalışması

Kaynak: Bülten
# Arapgir Belediyesi, temizlik çalışması, Busabah malatya, Arapgir

16 May 2024 - 12:12 Malatya/ Arapkir (Arapgir)- Çevre

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