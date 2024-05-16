Müzik kurslarına ilgi yoğun

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal, kültürel ve sanatsal hayatlarına katkı sağlamaya devam eden Yeşilyurt Kent Konseyi’nde devam eden bağlama ve piyano kursuna her yaştan vatandaş büyük ilgi gösteriyor.

Yeşilyurt Kent Konseyi alanında deneyimli müzik öğretmenleri tarafından verilen kurslara katılan kursiyerlere temel düzeyde müzik eğitiminin yanı sıra genel müzik teori ile tekniklerine uygun olarak bağlama ve piyano çalabilme bilgi ve becerisi öğretiliyor. Kursiyerler, bu eğitimler sayesinde yeni enstrümanlar kullanmayı öğrenerek, kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Piyano kursuna katılan 25 kursiyere piyano çalmanın tüm tekniklerini öğrettiklerini söyleyen Piyano Eğitmeni Muhammet Şahin Güneş,

“Ailelerimiz ve çocukları kursumuza büyük ilgi gösteriyor. Çocuklarımız her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Kursiyerlerimize temel eğitimler vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz”

diye konuştu.

KURSİYERLERDEN BAŞKAN GEÇİT’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Müziğe büyük ilgi duyduğunu ve bu nedenle bağlama kursuna geldiğini söyleyen 59 yaşındaki Perihan Yıldırım isimli kursiyer,

“Ev hanımıyım, müziği çok seviyorum. Burada stres atıyorum ve zamanımı çok faydalı geçiriyorum. Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar, verimli bir kurs ortamında olmaktan çok mutluyum. Özellikle depremden sonra burası bana çok iyi geldi. Bize bu imkânı sunan Belediye Başkanımız İlhan Geçit beyefendiye ve Kent Konseyine teşekkür ediyorum”

diye konuştu.

Bağlama kursunun verimli ve öğretici geçtiğini söyleyen ortaokul öğrencisi Kıraç Çelik isimli kursiyer ise,

“Açıldığı günden beri kursa geliyorum, verimli bir ortamda çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Hocalarımız sayesinde bağlama çalmayı öğrendim ve buradan sonra piyano kursuna da gideceğim. Sanatsal kurslara verdiği önem ve desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Bağlama kursuna farklı yaş gruplarından kursiyerlerin katıldığını söyleyen Bağlama Eğitmeni Ahmet Furkan Avcı,

“Kursumuz 6 aydır devam ediyor, ilgi oldukça yüksek ve her yaştan kursiyerimiz var. Notalar ve bağlama çalma teknikleri üzerine kursiyerlerimize teorik ve pratik bilgiler paylaşıyoruz. Öğrenme istekleri ve hevesleriyle derslere çok iyi motive olan kursiyerlerimizin gayreti derslerimizin daha verimli geçmesini sağlıyor. Bize bu imkanı sağlayan İlhan Geçit Başkanımıza ve Kent Konseyi yetkililerine teşekkür ediyoruz”

dedi.

Kaynak: Bülten