Malatya'da yapılandırma süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen bazı yerler için mücbir sebep halinin uzatılmasına ilişkin duyuru yayınlandı.

Halen mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan 2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü sona ermesi kararlaştırılmıştı.

resmi Gazetede'de yürürlüğe giren Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Genel Tebliği'ne göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki uygulanan mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmasının ardından, yeniden yapılandırma düzenlenmesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için birinci taksitin 31 Aralık 2024'e, ikinci taksitin 31 Ocak 2025'e, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek.