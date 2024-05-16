16 May 2024 - 10:36 - Gündem

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı? 16 Mayıs 2024 Perşembe Resmî Gazete kararları

16 Mayıs 2024 Perşembe tarihli Resmî Gazete’ de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 16 Mayıs 2024 Perşembe Tarihli Resmî Gazete kararları…