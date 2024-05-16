16 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Nafile namazı nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 16 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

16 MAYIS 2024 PERŞEMBE

İmsak Saati: 03.28,

Güneş Vakti: 05.07,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.20,

Akşam Ezanı: 19.39,

Yatsı Ezanı: 21.12.

NAFİLE NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), farz namazların cemaatle kılınmasını tavsiye ederek, “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir” buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise “Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate katılırlardı.”

Hz. Peygamber (s.a.s.), gerek beş vakit farz namazların öncesinde ve sonrasında, gerekse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nâfile namaz kılar; sünnet ve nâfile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” Başka bir hadislerinde ise, “Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teâlâ, bu nâfile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” buyurmuş; hatta “Namazın bir kısmını (yani nâfileleri) evlerinizde kılınız, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz.” uyarısında bulunmuştur.

Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil tüm nâfile namazların camide kılınması mümkün olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletli.

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

NAFİLE NAMAZIN 1. REKATI:

Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet edilir.

İftitah Tekbiri: “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Subhaneke Okunması: Subhaneke okunur.

Euzü-Besmele: Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Okunması: Fatiha okunur.

Kur'an Okunması: Kur’an’dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rüku'ya Gitmek: Rüku'ya gidilir.

Secde'ye Gitmek: Secde'ye gidilir. Ardından doğrulunur ve tekrar Secde'ye gidilir.

NAFİLE NAMAZIN 2. REKATI:

Kıyama Durma: Ayağa kalkarak kıyama durulur.

Besmele: Besmele çekilir.

Fatiha Okunması: Fatiha okunur.

Kur'an Okunması: Kur’an’dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rüku'ya Gitmek: Rüku'ya gidilir.

Secde'ye Gitmek: Secde'ye gidilir. Ardından doğrulunur ve tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Dualar: Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

Selam Verme: Sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır: “Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah”.

Bu şekilde 2 rekatlık nafile namaz kılınmış olur.

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