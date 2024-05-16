Diyarbakır’a 3 günlük enerji uyarısı

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:

“Bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Koçkar, Baloğlu, Tuzla, Akçesir, Kayacık, Saltuk, Aygün, Yuvacık, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,

Bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,

Yarın 16.00-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan bölgesine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arasında Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit bölgesine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00-18.00 arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Aktepe, Bölümlü, Öncülü bölgelerine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00-18.00 arasında Çüngüş ilçesine bağlı Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy, Yenice, Gökçepelit, İbikkaya bölgelerine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00-18.00 arasında Çüngüş Akbaşak, Camiisuk, Camii Kebir, Polatuşağı, Güneydere, Hoya, Aktaş, Keleşevleri, Karşıyaka, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Koçören, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı, Deveboynu bölgelerine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00-18.00 arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret bölgelerine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00-08.00 arasında Lice ilçesine bağlı Kali, Körtük, Karahasan, Çarşı bölgelerine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arasında Sur ilçesine bağlı Çaytepe, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Ziya Gökalp bölgelerine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00-18.00 arasında Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arasında Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan bölgesine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.