Yavuz Selim Mahallesi’nde korkutan yangın

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın son katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Olay Malatya Yeşilyurt ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.