16 May 2024 - 09:40- Asayiş G:

Yavuz Selim Mahallesi’nde korkutan yangın

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın son katında yangın çıktı.

Yavuz Selim Mahallesi’nde korkutan yangın mask
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın son katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay Malatya Yeşilyurt ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Bülten
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16 May 2024 - 09:40 Malatya/ Yeşilyurt- Asayiş

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