Edirne ve Kırklareli’nde saatler süreceği bildirildi

TREDAŞ Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
TREDAŞ Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:
“Bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe bölgesine,
Bugün 09.30-11.30 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Bakışlar Köyü bölgesine,
Yarın saat 09.00-15.00 arasında Keşan ilçesine bağlı Karlı Köyü bölgesine,
Yarın saat 10.00-13.00 arasında Lalapaşa ilçesine bağlı Merkez bölgesine,
Yarın saat 10.00-12.00 arasında Havsa ilçesine bağlı Kuzucu Köyü bölgesine”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
TREDAŞ Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Lüleburgaz ilçesine bağlı Seyitler Köyü bölgesine,
Yarın 13.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Demirtaş bölgesine,
18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00-10.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Pınar bölgesine,
18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00-14.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Karacaibrahim, Merkez bölgelerine”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.