Edirne ve Kırklareli’nde saatler süreceği bildirildi

TREDAŞ Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

TREDAŞ Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:

“Bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe bölgesine,

Bugün 09.30-11.30 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Bakışlar Köyü bölgesine,

Yarın saat 09.00-15.00 arasında Keşan ilçesine bağlı Karlı Köyü bölgesine,

Yarın saat 10.00-13.00 arasında Lalapaşa ilçesine bağlı Merkez bölgesine,

Yarın saat 10.00-12.00 arasında Havsa ilçesine bağlı Kuzucu Köyü bölgesine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

TREDAŞ Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Lüleburgaz ilçesine bağlı Seyitler Köyü bölgesine,

Yarın 13.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Demirtaş bölgesine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00-10.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Pınar bölgesine,

18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00-14.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Karacaibrahim, Merkez bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.