Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Nusaybin ilçeleri dikkat

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Bugün 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Çıplaktepe bölgesine,
Bugün 08.30-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Denktaş bölgesine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen, Başak, Yoncalı, Çakır, Çanaklı, Otluk, Konuklu, Alakuş, Yumurcak, Ülker, İkizler, Bektaş, Yolüstü, Alemdar, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Sanayi, Akyazı, Işıklar, Sandıklı, Altıntoprak, Akyüz, Arıtepe, Günlüce, Akalın, Karakuyu, Halkalı, Yeşiller, Barış, Başak, Demirci, Yaylım, Hakverdi, Yayıklı, Ülker, Katarlı, Bektaş bölgelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Arısu bölgesine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş bölgesine,
Yarın saat 16.00-18.00 arasında Artuklu ilçesine bağlı Ensar, Savurkapı, Kayacan bölgelerine,
Yarın saat 09.00-17.00 arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Çayköy, Mezopotamya, Araköy, Yurtderi, Doğanlı, Erikli, Yüksektepe, Yamanlar, Düğürk, Esenli, Hacıyusuf, Örencik, Kalaycık, Demet, İkikuyu, Akçapınar, Çimenli, Arakapı, Akça, Yalınkılıç, Aktulga, Gürmeşe, Uzunkaya, Damlalı, Beşdeğirmen, Mevlana, Yenikent bölgelerine”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.