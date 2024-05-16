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Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Nusaybin ilçeleri dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Nusaybin ilçeleri dikkat mask
Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Nusaybin ilçeleri dikkat
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Nusaybin ilçeleri dikkat

Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Bugün 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Çıplaktepe bölgesine,
Bugün 08.30-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Denktaş bölgesine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen, Başak, Yoncalı, Çakır, Çanaklı, Otluk, Konuklu, Alakuş, Yumurcak, Ülker, İkizler, Bektaş, Yolüstü, Alemdar, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Sanayi, Akyazı, Işıklar, Sandıklı, Altıntoprak, Akyüz, Arıtepe, Günlüce, Akalın, Karakuyu, Halkalı, Yeşiller, Barış, Başak, Demirci, Yaylım, Hakverdi, Yayıklı, Ülker, Katarlı, Bektaş bölgelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Arısu bölgesine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş bölgesine,
Yarın saat 16.00-18.00 arasında Artuklu ilçesine bağlı Ensar, Savurkapı, Kayacan bölgelerine,
Yarın saat 09.00-17.00 arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Çayköy, Mezopotamya, Araköy, Yurtderi, Doğanlı, Erikli, Yüksektepe, Yamanlar, Düğürk, Esenli, Hacıyusuf, Örencik, Kalaycık, Demet, İkikuyu, Akçapınar, Çimenli, Arakapı, Akça, Yalınkılıç, Aktulga, Gürmeşe, Uzunkaya, Damlalı, Beşdeğirmen, Mevlana, Yenikent bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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16 May 2024 - 09:27 Mardin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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