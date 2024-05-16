Kahramanmaraş’a o kurumdan uyarı geldi

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Sarıl Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Akçakoyunlu ve Karabıyıklı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Dereli, Pınarbaşı, Yörükselim mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Altınova ve Yeşilyurt mahalleleri ile özel trafolu müşterilere,

Yarın 09.45 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ne”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.