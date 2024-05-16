16 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 16 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
16 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
İpek Eczanesi
İpek Caddesi A101 Karşısı (Kanalboyu Esenlik Yukarısı)
24 saat açık
Kernek Eczanesi
Fuzuli Caddesi Fırat İlköğretim Okulu Yukarısı No:82/A Battalgazi/Malatya
24 saat açık
Serkan Eczanesi
Emniyet Müdürlüğü Altı TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Karşısı İstasyon Caddesi
24 saat açık
Çare Eczanesi
Gedik Mahallesi Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı Yeşilyurt
24 saat açık
Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi Toptaş Caddesi Merkez Camii Altı No:13/6 Eskimalatya /Battalgazi/Malatya
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.