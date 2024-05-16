- Sağlık

16 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 16 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler.

16 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 16 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

16 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

İpek Eczanesi
İpek Caddesi A101 Karşısı (Kanalboyu Esenlik Yukarısı)

24 saat açık

Kernek Eczanesi
Fuzuli Caddesi Fırat İlköğretim Okulu Yukarısı No:82/A Battalgazi/Malatya

24 saat açık

Serkan Eczanesi
Emniyet Müdürlüğü Altı TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Karşısı İstasyon Caddesi

24 saat açık

Çare Eczanesi
Gedik Mahallesi Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı Yeşilyurt

24 saat açık

Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi Toptaş Caddesi Merkez Camii Altı No:13/6 Eskimalatya /Battalgazi/Malatya

24 saat açık

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16 May 2024 - 08:44 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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