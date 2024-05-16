Malatya'da 4 ilçe karanlığa bürünecek

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Çömlekoba, Gürobası, Çığlık mahallerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Gülenköy mahallerine,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Günpınar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Paşaköşkü, Zaviye, Hacı Abdi, Cemalgürsel, Ataköy mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Abuşoğlu, Güneyce, Üçdeğirmen, Kumluyazı, Topkıran, Gülenköy, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Karahüseyin mahallelerine"

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.