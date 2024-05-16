Meteoroloji uyardı Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölgemiz genelinde havanın Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Elazığ, Bingöl, Tunceli çevreleri ile Malatya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgârların kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece
Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 23 derece
Arapgir parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece
Arguvan parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 18 derece
Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece
Darende parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 21 derece
Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece
Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20 derece
Kale parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece
Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece
Pütürge parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece
Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 25 derece
Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.