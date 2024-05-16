Meteoroloji uyardı Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölgemiz genelinde havanın Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Elazığ, Bingöl, Tunceli çevreleri ile Malatya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgârların kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 23 derece

Arapgir parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece

Arguvan parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 18 derece

Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece

Darende parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 21 derece

Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20 derece

Kale parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece

Pütürge parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece

Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 25 derece

Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece