- Asayiş

Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü

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Malatya’da bu akşam saatlerinde korkutan bir yangın yaşandı. Bir binanın üst katında yaşanan yangında, bir daire küle döndü.

Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü mask
Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü
Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü
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Malatya’da bu akşam saatlerinde korkutan bir yangın yaşandı. Bir binanın üst katında yaşanan yangında, bir daire küle döndü.

Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ev yangını meydana geldi. Bir binanın üst katında yaşanan yangında, bir daire küle döndü.

Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü

İhbar üzerine ev yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü

Çevrede korkuya neden olan yangında maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü
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16 May 2024 - 00:32 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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