Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü

Malatya’da bu akşam saatlerinde korkutan bir yangın yaşandı. Bir binanın üst katında yaşanan yangında, bir daire küle döndü.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ev yangını meydana geldi. Bir binanın üst katında yaşanan yangında, bir daire küle döndü.

İhbar üzerine ev yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Çevrede korkuya neden olan yangında maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.