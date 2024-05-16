Yavuz Selim Mahallesi’nde daire küle döndü

Malatya’da bu akşam saatlerinde korkutan bir yangın yaşandı. Bir binanın üst katında yaşanan yangında, bir daire küle döndü.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ev yangını meydana geldi. Bir binanın üst katında yaşanan yangında, bir daire küle döndü.
İhbar üzerine ev yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.
Çevrede korkuya neden olan yangında maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.