İşte dünyada en çok estetik yapan ülkeler: Türkiye neden bu listede?

Dünyada estetik cerrahiye en fazla talep gösteren ülkeler zamanla değişebiliyor ancak bazı ülkelerin uzun bir süredir bu alanda öne çıktığı biliniyor. İşte dünyada en çok estetik yapan ülkeler…

Estetik operasyonlar son yıllarda çok fazla başvurulan güzellik yöntemleri arasına girdi. Peki, en çok hangi ülkelerde estetik operasyon yapılıyor? Cevabı haberimizde…



Güney Kore, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Japonya gibi ülkeler, estetik cerrahi konusunda önemli merkezler haline gelmiş durumda.

Güney Kore'de plastik cerrahi ve kozmetik prosedürler popüler. Özellikle de burun estetiği ve çene hattı şekillendirme gibi işlemler burada karşımıza çıkıyor.

Brezilya, özellikle Brezilya poposu olarak bilinen popo estetiği operasyonlarıyla tanınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de estetik cerrahi oldukça yaygın ve çeşitli. Özellikle de Los Angeles ve Miami gibi şehirlerde...

TÜRKLER DEĞİL, TÜRKİYE’YE GELENLER YAPTIRIYOR

Türkiye, son yıllarda estetik turizminde önemli bir artış yaşadı. Yani başka ülkeden gelip, ucuz diye Türkiye’de estetik operasyon yaptıranların sayısı oldukça fazla. Özellikle İstanbul'da birçok estetik cerrahi merkezi bulunuyor.

Japonya'da da estetik prosedürler oldukça popüler. Özellikle de burun ve göz estetiği gibi işlemler sıkça tercih ediliyor.

Öte yandan estetik cerrahi talebi ve popüler prosedürler ülke ve kültüre bağlı olarak değişebiliyor.