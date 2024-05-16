Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Perşembe, 16 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte bazı yerlerde yağmur görülebilir.

Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Yine parçalı bulutlu bir hava olacak ve yağmurlu saatler de olabilir.

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Hava cumartesi günü ısınacak ve hafta sonu sıcak geçecek.

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Havanın o gün de sıcak geçmesi bekleniyor. Yağmur beklenmiyor.

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Bahar havası iyiden iyiye yeniden hissedilecek ancak o gün bazı noktalarda yağmur görülebilir.

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Önümüzdeki hafta yağmurlu günlerin geride kalması bekleniyor ve bu tarihte de hava ısınmış olacak.

Çarşamba, 22 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Havada ciddi bri değişim beklenmiyor.