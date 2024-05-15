İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban puanları

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nün yıllara göre taban puanları merak ediliyor. İşte İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nün taban puanları…

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nün taban puanları şöyle:

2023 Taban Puanı: 326,00265

2022 Taban Puanı: 328,84154

2021 Taban Puanı: 272,10590

2020 Taban Puanı: 276.70411

2019 Taban Puanı: 270.55950

Yukarıdaki veriler, geçmiş yıllarda İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'ne yerleşen öğrencilerin aldığı taban puanları gösteriyor. Bu puanlar her yıl değişebilmekte olup, öğrencilerin tercih döneminde güncel kılavuzlara ve üniversitenin resmi web sitesine başvurmaları tavsiye ediliyor.

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA İŞ YAPABİLİRLER?

Çocuk gelişimi bölümü mezunları, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini anlamak ve desteklemek için eğitilirler. Bu nedenle, genellikle çocuklarla çalışabilecekleri birçok farklı alan ve pozisyon bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

Kreş ve Anaokulu Öğretmenliği: Kreşlerde ve anaokullarında öğretmen olarak çalışabilirler. Çocukların eğitimine rehberlik ederek, onların gelişimlerine katkıda bulunurlar.

Çocuk Gelişimi Uzmanlığı: Çocuk gelişimi alanında uzmanlaşarak, özel eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde veya danışmanlık firmalarında çalışabilirler. Bu pozisyonlar genellikle çocukların özel gereksinimlerini ve gelişim gecikmelerini ele alır.

Aile Danışmanlığı ve Rehberliği: Ailelere çocukların gelişimi konusunda danışmanlık yapabilirler. Aile içi ilişkileri güçlendirmek, ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda destek olmak ve ailelerin çocuklarının gelişimini izlemelerine yardımcı olabilirler.

Hastane ve Kliniklerde Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi: Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi alanında çalışarak, çocukların duygusal ve zihinsel sağlığı üzerinde çalışabilirler. Bu pozisyonlar genellikle çocukların duygusal sorunları, travmaları veya zihinsel sağlık sorunlarıyla ilgilenir.

Eğitim Kurumlarında Eğitim Koordinatörlüğü: Okullarda veya eğitim kurumlarında çocuk gelişimi programlarını koordine edebilirler. Programların geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik ederek, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilirler.

Sosyal Hizmetlerde Çocuk Refahı Uzmanlığı: Sosyal hizmetler kurumlarında çocuk refahı uzmanı olarak çalışabilirler. Aile içi istismar ve ihmalle mücadele edebilir, çocukların güvenliğini sağlamak için müdahale edebilirler.

Araştırma ve Akademik Kariyerler: Üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında akademik pozisyonlar alabilirler. Çocuk gelişimi alanında araştırma yapabilirler veya öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.