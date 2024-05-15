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Gazze'de can kaybı 35 bin 223'e yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 35 bin 223'e yükseldi mask
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 35 bin 223'e yükseldi

İsrail, 222 gündür Gazze Şeridi’ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 5 saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 35 bin 233’e, yaralananların sayısının ise 79 bin 141’e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 23:38 - Gündem

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