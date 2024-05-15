Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da uluslararası araştırma Jeolojinin usta isimleri Malatya Fayı’nı 3 yıl boyunca inceleyecek

TÜBİTAK ve Çin Bilimler Akademisi, Malatya Fayı’nın üretebileceği depremleri inceleyecek olan Türk ve Çinli bilim insanlarının projesini kabul etti. Bu gelişmenin ardından Malatya Fayı’nı inceleyecek olan ekibin Malatya’ya geldiği ve sahada olduğu öğrenildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20194908/malatyada-uluslararasi-arastirma-jeolojinin-usta-isimleri-malatya-fayini-3-yil-boyunca-inceleyecek



TİGEM o tesisi 5 yıllığına kiraya veriyor

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM)’me ait Hipoterapi Merkezi ve Sosyal Tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20185742/tigem-o-tesisi-5-yilligina-kiraya-veriyor



Emekliler Malatya’yı terk mi ediyor?

Kurban Bayramı öncesi 15 Haziran Cumartesi günü öncesi emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemelerinin yapılması beklenirken, Malatyalı emekliler bu ikramiyenin yetersiz olduğunu dile getirdiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20180413/emekliler-malatyayi-terk-mi-ediyor



Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor

Deprem bölgesi Malatya’da üreticilerden toplanan sütlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Süt Toplama Merkezleri yaygınlaşıyor. Yeşilyurt ilçesinde kurulan tesiste 11 Şubat 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında 3 bin 800 ton süt toplanarak işlendi. İşlenen

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20181690/malatyanin-o-ilcesinde-gunluk-5-ton-sut-toplaniyor



Malatya’da güneş halesi ile oluşan muazzam görüntüler

Bu sabah Malatya’da güneş halesi görüldü. Güneşin etrafında oluşan renkli çemberin oluşturduğu güneş halesi vatandaşlar tarafından merakla seyredilirken, “felaket habercisi” gibi yorumlar da yapıldı. Tamamen doğal ve bilimsel bir olay olan güneş halesinin felaketlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, bu tür yorumlamalara inanılmaması gerektiği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20184538/malatyada-gunes-halesi-ile-olusan-muazzam-goruntuler



Malatya’da Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Türkiye’nin dört bir yanında 15-21 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Gençlik Haftası kutlanıyor. Geleceğin güvencesi olan gençler için Malatya Park AVM önünde Gençlik Haftası dolayısıyla sergi açılışı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20186397/malatyada-genclik-haftasi-cesitli-etkinliklerle-kutlandi