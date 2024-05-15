Gündüzbey rezerv alanı mı oldu? Kaç konut yapılacak, inşaatlar nerede yükselecek?

Malatya’da birçok nokta rezerv alanı ilan edilirken şehirde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Gündüzbey adına da bir gelişme yaşandı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlık Gündüzbey Mahallesi’nde tarihi ve geleneksel yapının korunması için burada daha özenli bir çalışma yapılıyor. Bu kapsamda Gündüzbey için yeni bir gelişme de yaşandı.



AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Yeşilyurt ilçemizde bulunan Gündüzbey Mahallemizde daha önce iki rezerv alan çalışması yapılmış fakat çözüme ulaştırılması mümkün olmamıştı. Süreç içerisinde devam eden görüşmeler neticesinde bu durum olumlu şekilde sonuçlandırıldı”

dedi.

KAÇ KONUT YAPILACAK?

Milletvekili Ölmeztoprak,

“Malatya’mızın imar ve inşasında teknik ekiplerimizin detaylı çalışması ve özenli bakış açısı hızlı ve istenen sonuçların elde edilmesi neticesini getiriyor. Gündüzbey Mahallemize toplam 192 adet konutun Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldı. İnşa faaliyetlerine de en kısa sürede başlanacağını değerli hemşehrilerimize bildirmek istiyorum”

diye konuştu.

İNŞAATLAR NEREDE YÜKSELECEK?

Konutların nereye yapılacağını anlatan Ölmeztoprak,

“Konum olarak Adıyaman yolu üzerinde Gündüzbey ve Yeşilyurt mahallelerinin birleşim noktasında yapılacak olan bu konutları en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için tüm çaba ve gayretlerimiz ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz”

sözlerini aktardı.