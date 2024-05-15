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Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı mask
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Sponsorluk anlaşması

Trabzonspor ile Asoy İnşaat arasında, 2025-2026 sezonu için "kol sponsorluğu" ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre, Asoy İnşaat A.Ş. bordo-mavili kulübe sözleşmenin imzası ile birlikte peşin olarak 1 milyon 100 bin Euro + KDV ödeyecek.

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 21:55 - Spor

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