Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
Sponsorluk anlaşması
Trabzonspor ile Asoy İnşaat arasında, 2025-2026 sezonu için "kol sponsorluğu" ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre, Asoy İnşaat A.Ş. bordo-mavili kulübe sözleşmenin imzası ile birlikte peşin olarak 1 milyon 100 bin Euro + KDV ödeyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.