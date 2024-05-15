Batman'da yangın tüpünde uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında aldıkları bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti.
Van'dan Batman'a gelen bir otomobili takibe alan ekipler, aracı durdurduklarında dedektör köpek İka ile birlikte bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada, yangın tüpünün içine zulalanmış 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında otomobil sürücüsü ile beraberindeki yolcu gözaltına alındı. Emniyet birimleri, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.