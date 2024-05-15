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Batman'da yangın tüpünde uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında aldıkları bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

Batman'da yangın tüpünde uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı mask
Batman'da yangın tüpünde uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı
Batman'da yangın tüpünde uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında aldıkları bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

Batman'da yangın tüpünde uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

Van'dan Batman'a gelen bir otomobili takibe alan ekipler, aracı durdurduklarında dedektör köpek İka ile birlikte bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada, yangın tüpünün içine zulalanmış 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da yangın tüpünde uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

Operasyon kapsamında otomobil sürücüsü ile beraberindeki yolcu gözaltına alındı. Emniyet birimleri, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerini sürdürüyor.

Batman'da yangın tüpünde uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 21:48 - Gündem

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