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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 21:45 - Spor

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