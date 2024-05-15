Vali Ersin Yazıcı Aile Haftası’nı kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Aile Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı paylaştı. Vali Yazıcı,

“Toplumun çekirdeği ve temel yapı taşı olan aile, yüzyıllar öncesinden bizlere miras kalmış önemli bir kurumdur”

dedi.

Vali Ersin Yazıcı,

“Toplumun çekirdeği ve temel yapı taşı olan aile, yüzyıllar öncesinden bizlere miras kalmış önemli bir kurumdur. Her toplumun kökeni bir aileye dayanır. Sağlam ve güçlü bir toplum ancak güçlü ve düzenli ailelerden oluşur. Aileye düzen vermek aynı zamanda toplumu da düzenlemek demektir”

diyerek, şunları aktardı:

“Kadim medeniyetimizde aile kutsaldır. Tarihin her döneminde güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir. Tarihsel olarak aile yapımız; çocukların yetiştirilmesi, kültürel kimlik kazanması ve ahlaki değerleri edinmesi gibi önemli işlevleri üstlenmektedir.

Dinimiz de aileye büyük önem vermiştir. Çünkü aile, hem kişinin huzur bulduğu bir ortam, hem neslin devamı için bir vesiledir. Birbirlerine sevgi ve saygı bağlarıyla bağlı olan, aynı duygu ve aynı düşünceleri paylaşan ve kendilerine düşen görevleri yerine getiren bireylerden oluşan aileler, huzurlu olurlar. Ailemiz, nezakete, hoşgörüye, sevgi ve saygıya layıktır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.” diye buyurmuştur. Peygamber Efendimizin ailesiyle iyilik ve ihsan üzerine kurduğu ilişkiyi bize model olarak göstermesi son derece değerlidir. Çünkü aile bir ömür sevgi, huzur ve güvenin yaşanacağı en samimi ortamdır.

Bu vesileyle; medeniyetimizin en önemli yapı taşı olan aile değerlerimizin, binlerce yıldır olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam etmesini temenni ediyor, aziz milletimizin Aile Haftası’nı kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN