Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü

Adıyaman'ın merkez Mara Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir ikametin enkazı yanında akımı kesilmeyen ve bir kısmı dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriyeli çocuğun ölümüne neden oldu.
Çocuk, açıkta bırakılan AKEDAŞ Dağıtım Şirketi'ne ait elektrik kablolarına temas ederek akıma kapıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, AKEDAŞ'a bağlı görevlilerin elektrik akımını kesmesi sonrası incelemelerde bulunarak çocuğun cansız bedenini Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.