15 May 2024 - 21:14 - Asayiş

Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü

Adıyaman'ın merkez Mara Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir ikametin enkazı yanında akımı kesilmeyen ve bir kısmı dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriyeli çocuğun ölümüne neden oldu.