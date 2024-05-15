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Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü

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Adıyaman'ın merkez Mara Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir ikametin enkazı yanında akımı kesilmeyen ve bir kısmı dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriyeli çocuğun ölümüne neden oldu.

Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü mask
Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü
Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü
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Adıyaman'ın merkez Mara Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir ikametin enkazı yanında akımı kesilmeyen ve bir kısmı dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriyeli çocuğun ölümüne neden oldu.

Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü

Çocuk, açıkta bırakılan AKEDAŞ Dağıtım Şirketi'ne ait elektrik kablolarına temas ederek akıma kapıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, AKEDAŞ'a bağlı görevlilerin elektrik akımını kesmesi sonrası incelemelerde bulunarak çocuğun cansız bedenini Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürdü.

Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elektrik kabloları faciası: Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 21:14 - Asayiş

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