Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Çaltılı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Mustafa S., boğularak hayatını kaybetti.
İddiaya göre, DSİ'ye ait sulama kanalı etrafında oyun oynarken dengesini kaybeden çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma, Dalgıç Polis ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayın ardından yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şu anda olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.