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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Çaltılı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Mustafa S., boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti mask
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Çaltılı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Mustafa S., boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

İddiaya göre, DSİ'ye ait sulama kanalı etrafında oyun oynarken dengesini kaybeden çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma, Dalgıç Polis ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayın ardından yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şu anda olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 21:11 - Gündem

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