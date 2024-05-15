Malatya’da uluslararası araştırma Jeolojinin usta isimleri Malatya Fayı’nı 3 yıl boyunca inceleyecek

TÜBİTAK ve Çin Bilimler Akademisi, Malatya Fayı’nın üretebileceği depremleri inceleyecek olan Türk ve Çinli bilim insanlarının projesini kabul etti. Bu gelişmenin ardından Malatya Fayı’nı inceleyecek olan ekibin Malatya’ya geldiği ve sahada olduğu öğrenildi.

Malatya’da yeni fayların olduğu ve deprem risk haritası üzerinde bildirilen noktaların eksik kaldığı ifade ediliyordu. Bu kapsamda Türk ve Çinli bilim insanları tarafından Malatya Fayı’nın çok ayrıntılı bir şekilde incelenmesi adına bir proje hazırlandı.

ÇOK DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIMLA İNCELENECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Çin Bilim Akademisi ve Çin Deprem Dairesi araştırmacıları tarafından “Malatya Fayı’nın depremselliğinin çok disiplinli bir yaklaşımla incelenmesi” konulu projenin TÜBİTAK ve Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından desteklenmesi kabul edildi.

TÜBİTAK’TAN AÇIKLAMA

TÜBİTAK’ın yaptığı duyuruda 2568-Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile İkili İşbirliği Programı 2023 çağrısı değerlendirme sürecinin sonuçlandığı ve TÜBİTAK ile CAS tarafından desteklenmesine karar verilen 4 projeden birinin Malatya’yı ilgilendirdiği açıklanmıştı.

İŞTE PROJENÜN YÜRÜTÜCÜLERİ

“6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası Malatya Fayı'nın potansiyel büyük depremlerinin çok disiplinli bir yaklaşımla incelenmesi” başlıklı projenin Türkiye’de yürütücüsü İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Zabcı.

Projenin Çin’deki yürütücüsü ise CAS Güney Çin Denizi Oşinoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zhen Sun.

“MALATYA FAYI İLE İLGİLİ SAHA ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI”

YTÜ Harita Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Serap Özarpacı, “Yürütücülüğünü İTÜ’den Cengiz Zabcı’nın yaptığı 123N720 numaralı TÜBİTAK ikili işbirliği projesinin ilk GNSS kampanyasını YTÜ Harita Mühendisliği ekibi olarak gerçekleştirdik” diyerek bir fotoğraf paylaştı.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNDEN PAYLAŞIM

Projenin Türkiye’de yürütücüsü İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Zabcı ise,

“Malatya Fayı ile ilgili saha çalışmalarımız başladı”

ifadesini paylaştı.

Zabcı, uluslararası nitelikli bu projenin toplam süresinin 36 ay olduğunu da açıkladı.

“BU YAZIN TAMAMINI MALATYA’YA AYIRDIK”

Jeolog Doç. Dr. Taylan Sançar da,

“Malatya Fayı için çok disiplinli arazi çalışmalarımız başladı. Bu yazın tamamını Malatya'ya ayırdık”

dedi.