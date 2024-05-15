Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Operasyonda, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan şüphelilerin olduğu belirtildi.
29 ekip ve 81 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.