Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Operasyonda, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan şüphelilerin olduğu belirtildi.

29 ekip ve 81 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı