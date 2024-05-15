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Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı mask
Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı

Operasyonda, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan şüphelilerin olduğu belirtildi.

Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı

29 ekip ve 81 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis operasyonu: 14 aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 20:55 - Gündem

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