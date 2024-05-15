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Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı

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Adıyaman-Kahta karayolu Abuzer Gaffari Türbesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı mask
Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Adıyaman-Kahta karayolu Abuzer Gaffari Türbesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Fatma Akıncı'nın idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 20:50 - Asayiş

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