Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman-Kahta karayolu Abuzer Gaffari Türbesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Fatma Akıncı'nın idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı