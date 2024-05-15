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Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, sulama kanalına düşen bir çocuk ihbarıyla dalgıç polisler arama çalışması başlattı.

Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci mask
Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci
Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, sulama kanalına düşen bir çocuk ihbarıyla dalgıç polisler arama çalışması başlattı.

Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci

Saat 15.30 sularında Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda gerçekleşen olayda, çocuğun bulunması için yoğun bir çaba harcandı. Ancak dalgıç polislerin çabalarına rağmen çocuğa ulaşılamadı.

Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci

Bu sırada bölgeye gelen bir kadın, kanala düşen çocuğun kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti. Ancak sonradan oğlunun güvenli bir şekilde evine döndüğünü öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.

Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci

Olayın ardından dalgıç polislerin arama çalışmaları devam ederken, meraklı vatandaşlar da çaba harcayan ekipleri izledi.

Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 20:32 - Asayiş

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