Adana'da kanala düşen çocuk ihbarı: Bir annenin korkusu ve sevinci

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, sulama kanalına düşen bir çocuk ihbarıyla dalgıç polisler arama çalışması başlattı.

Saat 15.30 sularında Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda gerçekleşen olayda, çocuğun bulunması için yoğun bir çaba harcandı. Ancak dalgıç polislerin çabalarına rağmen çocuğa ulaşılamadı.

Bu sırada bölgeye gelen bir kadın, kanala düşen çocuğun kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti. Ancak sonradan oğlunun güvenli bir şekilde evine döndüğünü öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.

Olayın ardından dalgıç polislerin arama çalışmaları devam ederken, meraklı vatandaşlar da çaba harcayan ekipleri izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı