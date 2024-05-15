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54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın Kayseri'de yakalandı

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Kayseri Emniyeti, 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın Kayseri'de yakalandı mask
54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın Kayseri'de yakalandı
54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın Kayseri'de yakalandı
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Kayseri Emniyeti, 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın Kayseri'de yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarına yönelik kesinleşmiş cezaları bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın Kayseri'de yakalandı

N.G. isimli kadının (38), "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aldığı uzun ceza, polis ekiplerince tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, N.G.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldılar. Emniyet işlemlerinin ardından kadın cezaevine teslim edildi.

54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın Kayseri'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 May 2024 - 20:24 - Gündem

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