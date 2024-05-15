Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Kıskaç" operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda 8'i kadın 20 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.