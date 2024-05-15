Deprem sonrası Hatay'a engelli merkezi

Hatay, depremin ardından artan engelli birey sayısına karşı önemli bir adım atıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve engelli kalan vatandaşların yaşamını etkileyen Hatay'da, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin inşaatı son aşamaya geldi.

Haziran ayında hizmete açılacak olan merkez, fiziksel engelli bireyler için sosyal ve fiziksel destek sağlayacak.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde inşa edilen merkezin tamamlanması için son çalışmalar yapılıyor. DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, deprem sonrası bölgenin yeniden yapılanma sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bir dizi proje hayata geçirildiğini belirtti. Hatay'da bu çerçevede hayata geçirilen projelerden biri olan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, depremde uzuvlarını kaybetmiş veya ampute olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Merkezde protez ve ortez üretimi yapılacak ve bu alanda eğitimler verilecek. Ancak sadece fiziksel ihtiyaçların değil, aynı zamanda sosyal entegrasyonun da sağlanacağı bir merkez olacak. Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlayacak çalışma atölyeleri ve sosyal alanlar da merkezin içeriğinde yer alacak.

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin tamamlanmasıyla, bölgedeki engelli bireylere büyük bir destek sağlanması ve onların hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı