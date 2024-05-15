Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazası: 3 araç karıştı, 5 yaralı

Hatay, Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, Numuneevler Mahallesi'nde gerçekleşti. İhbarlara göre, 01 KE 946 plakalı bir ambulans, 31 YM 142 plakalı bir otomobil ve 01 BSB 55 plakalı başka bir otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan Rıfat Ş., Mustafa E., Muhammed C., Kadir E. ve Berkan S. isimli beş kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hızla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda. Güvenlik güçleri, kaza nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Olayın detaylarıyla ilgili güncel bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı