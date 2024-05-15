Elazığ’da 241 trafik kazası meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından trafik istatistik bülteni yayınladı. Yayınlanan bültende Elazığ’da nisan ayında meydana gelen 241 trafik kazasında 155 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da nisan ayında 241 trafik kazası meydana geldi. Verilen İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 241 kazada 155 kişi yaralandı. Kazaların 99’u yaralı olarak atlatırken 142’si ise maddi hasarlı olarak atlattığı açıklandı.

EN ÇOK YAŞANAN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık yaşandığı sürücü hataları ise şu şekilde:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Kaynak: İHA