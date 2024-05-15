Elazığ’da köy okulundaki öğrencilerin hayali gerçekleşti

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Hazar köyünde olan Hazar İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hamburger yeme isteği gerçekleşti. Daha önce hiç hamburger yemeyen öğrenciler öğretmenleri tarafından belirlendi. Öğretmenler Diyarbakır Çüngüş Çaybağı Derneği ile irtibata geçti. Dernekte olan bir hayırsever yardımıyla okuldaki 100 öğrenci için hamburger yapıldı. Okul bahçesinde hazırlanan hamburgerler öğrencilere servis edildi.

“EL BİRLİĞİYLE ÖĞRENCİLERE GÜZEL LEZZET TATTIRDIK”

El birliğiyle öğrencilere güzel bir lezzet tattırmak istediğini söyleyen hamburger dağıtıcı işletme sahibi Ümit Akdoğan,

"Diyarbakır Çüngüş Çaybağı Derneği bizlere ulaşarak köy okulunda okuyan öğrencilere hamburger göndermemizi istedi. Biz de öğrencilerin daha taze bir şekilde hamburgerleri yemeleri için köy okuluna gelerek burada pişirip taze bir şekilde ikram etmeyi tercih ettik. El birliği ile öğrencilerimize güzel bir lezzet tattırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

şeklinde konuştu.

“HAMBURGER YEME İMKANLARI ÇOK FAZLA YOK”

Hazar İlkokulu Müdür Yardımcısı Vedat Çelik, öğrencilerin hamburgerle ilk kez tanıştığını belirterek

"Okulumuza 20 tane köyden 8 servisle öğrencilerimiz geliyor. Köyün kendi öğrencisi yok. Öğrencilerimizin tamamı taşımalı sistemle okula geliyor. Mutlaka Elazığ’a gittiklerinde hamburger yemiş olan vardır ama hayatında hamburger ile tanışmamış olan ya da pizza türünde yiyeceklerle tanışmamış öğrenci sayımız oldukça fazla. Buraya 30 kilometre uzaklıktan gelen öğrencilerimiz var bunların Elazığ’a giderek hamburger yeme imkanları çok fazla yok. Bu vesileyle farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Öğrenciler okula geldiklerinden itibaren soruyorlar 'ne yiyeceğiz' diye biz de sürpriz olsun diye ilk etapta söylemedik. Öğrencilerimiz hamburger yiyeceklerinden dolayı heyecanlandı. Derneklerin, öğrencileri tanımadıkları yemeklerle tanıştırmaları bundan sonraki süreçler için de bir başlangıç olur inşallah"

ifadelerini kullandı.

İlk kez hamburger yiyen öğrencilerden Berat Aykaç,

"Hamburger çok güzeldi, çok beğendim. Daha önce hiç yememiştim"

dedi.

Kaynak: İHA