15 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Adil Elkoca’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Faik İstek’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Yeşilyurt,
97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nevide Türkmen’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Remziye Sürücü’nün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Naşide Göksu’nun taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
44 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selim Ayık’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
51 yaşında vefat eden ve Arapgir Malatya Mezarlığına defnedilen Ayten Gül’ün taziye adresi: Arapgir, Malatya,
84 yaşında vefat eden ve Yeniköy Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ali Özdoğan’ın taziye adresi: Yeniköy Mahallesi, Yazıhan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.