15 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Adil Elkoca’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Faik İstek’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Yeşilyurt,

97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nevide Türkmen’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Remziye Sürücü’nün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Naşide Göksu’nun taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,

44 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selim Ayık’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,

51 yaşında vefat eden ve Arapgir Malatya Mezarlığına defnedilen Ayten Gül’ün taziye adresi: Arapgir, Malatya,

84 yaşında vefat eden ve Yeniköy Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ali Özdoğan’ın taziye adresi: Yeniköy Mahallesi, Yazıhan.”