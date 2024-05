Malatya Eczacılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Eczacı İbrahim Önal, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak gelecek 40-50 yıl ülkenin sahibinin eczacılar olacağını kaydetti. Eczacı Önal, “Eczacılık insanların halinden ve ahvalinden anlamaktır. Hiç boş durmayın. Devamlı çalışın, araştırın. Hocalarınızın ağzından çıkanları çok iyi dinleyin” dedi.

“BİZİM O ZAMANLAR MESAİMİZ YOKTU”

Eczacılığa başladığı ilk yıllarda mesailerinin olmadığını söyleyen Eczacı İbrahim Önal “Yıl 1977, bizim o zamanlar mesaimiz yoktu. O dönemler çok çalışmamıza rağmen fakir bir ülkeydik, hiç kimsenin mirasına konmadık. Eczacılık insanların halinden ve ahvalinden anlamaktır. Hiç boş durmayın. Devamlı çalışın, araştırın. Hocalarınızın ağzından çıkanları çok iyi dinleyin. Benim Alman bir hocam vardı, ‘Doğru biliyorsanız hiç korkmayın’ derdi. Ben fakülteyi 100 ile bitirdim 1967 fakülte birincisiydim. Bana öğretenlerden ve diploma verenlerden Allah razı olsun. Her zaman için çok çalışın, basit yaşayın. Bize yıllarca doğum kontrol hapı yutturdular. Şu anda Türkiye’de gençler arasında kısırlık yüzde 10 düzeyinde. Felaket çanları çalıyor. Aşının olmadığı zamanlarda bitkilerden çok faydalanılırdı. Bizim gençliğimizde tüberkülozlu aileden kimse kız almazdı. Aşı sayesinde bitti. Bu size yön gösteren hocalarınızın yetiştirdiği insanlar sayesinde” şeklinde konuştu.

“HOCALARINIZ NE DİYORSA ONA İNANIN”

Aşının önemine dikkat çeken ve dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden Önal, “Bitkiler size fayda sağlayabilir ancak hastalıklardan korumaz. Kelle-paça yiyerek Covid’den kurtulamazsınız. Dedikoduya hiç inanmayınız. Hocalarınız ne diyorsa ona inanın çünkü bir ömrünü vakfetmiş. Kim derdi ki bir Türk Covid aşısını bulacak. Televizyonlarda gördüğünüz şarlatanlara inanmayınız. Bu işi bilen hocalarınızın dediğini uyunuz. Bir vatandaş geldi ‘Eczacı Bey sen aşı vuruldun mu?’ dedi. Ben de bu nasıl söz tabi ki vuruldum, niçin vurulmayayım dedim. ‘Ben vurulmayacağım’ dedi. 45 gün sonra öldü. Siz bu ülkenin geleceğisiniz, kendinize güveniniz olsun. Siz ne kadar öğrenirseniz bu ülke o kadar ileri gider. Çok çalışın. Hiç kimseden korkmayın, düşündüğünüzü söyleyin. Gelecek 40-50 yıl ülkenin sahibi sizsiniz” ifadelerine yer verdi.

“O GÜNLERDEN BUGÜNE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ”

Eczacı Keriman Tezel ise, insanların sosyal güvencesi olmadığı dönemlerde borca ilaç verdiklerini belirterek, “Eczacılığa ilk başladığımız yıllarda insanların sosyal güvencesi yoktu, doktora ulaşım nasıl zorsa ilaçla ilgili alım gücü herkese göre farklı oluyordu. O günlerden bugüne çok şey değişti ancak bizim insanlarla olan ilişkilerimizde bir farklılık olmadı çünkü bakışımız değişmiyor. İnsanlara maddi ve manevi her yönden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim eczanemde yıllardır bakkal defteri gibi bir kara defterim vardır. İlaç alamayanlar borca alıyorlardı” dedi.

“İNSANLARI SEVİN YARDIMCI OLUN”

Mesleğini çok sevdiğini söyleyen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Eczacı Temel Yılmaz, “Mesleğimi çok seviyorum hepiniz sevin. Gerçekten çok özel ve değerli bir meslek kıymetini bilin. Önceleri eczanelerde çok çalışıyorduk, gecemiz gündüzümüz yoktu. Geçmişte hastalar bize çok saygılılardı. Her zaman işinizi sevin, her zaman işinizin başında olun. İnsanları sevin, yardımcı olun. Eskiden önemli bir durum olduğunda kendimiz ilaç yapardık şimdilerde her şey makineye dönmüş. Eczacı seven bir insandır, her zaman insanlara yardımcı olur. Geçmişte çok ilaç bulamıyorduk. Hafta sonları İstanbul’a gider ilaç alıp Malatya’ya gelirdik. İnsanlara dokunmak kadar güzel bir şey yoktur. Mesleğinizi sevin. İlaç üretmek kadar güzel bir şey yok, üretin” açıklamasında bulundu.