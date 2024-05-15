Keskin: Belediye başkanlarımızın kapılarını çalacağız

Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ı ziyareti sırasında bir konuşma gerçekleştirerek esnaf ve sanatkârlar olarak sıkıntılar için belediyenin kapısını çalacaklarını, iyi hizmetleri alkışlayıp, yanlış olanları ikaz edeceklerini ifade etti.

“BAŞKANLARIMIZ ESNAF İÇİN KAPILARINI KAPATMADILAR”

Belediye başkanlarının esnaf için kapılarını açık tuttuklarını söyleyen Keskin, “Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın, Malatya’nın ve bölgenin yabancısı değil. Malatya’nın içinde yetişerek şehrimize hizmet etmiş bir kardeşimiz. Bugün görevleri gayet zor. Çok zor bir dönemde belediye başkanı seçildiler. Ama Bayram Başkanımız, Sami Bey ve İlhan Bey zoru severler. Zoru başaracaklarına da yürekten inanıyorum. Başarılar diliyorum, hayırlı ve uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Siyasetçilerimiz seçim dönemlerinde esnaf ve sanatkârın ekonominin ve toplumun bel kemiği olduğunu ifade ederler. Esnaf ve sanatkâr camiası olarak sıkıntılarımız için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye başkanlarımızın kapılarını çalacağız. Bugüne kadar belediye başkanlarımız esnaf için kapılarını kapatmadılar, telefonlarını açık tuttular. Bundan sonra da Sami Başkan, Bayram Başkan ve İlhan Başkanın esnaf ve sanatkâr için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. İyi hizmetleri her zaman alkışlayacağız, yanlış olduğu zamanda ikaz edeceğiz” şeklinde konuştu.

“MALATYA’MIZIN ÇARŞISI TEKRAR ESNAFI İLE BULUŞACAKTIR”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise ziyaret için teşekkür ederek, “Esnaf ve sanatkârlarımız, büyük tarihi geçmişi olan Ahilik kültürümüzün bugün ayakta duran temsilcileridir. Bizim için kıymetlidirler. Şehir ve çarşı bizim için kıymetlidir. Depremin enkazını hep birlikte kaldıracağız. Malatya’mızın çarşısı tekrar esnafı ile buluşacaktır. Bütün oda başkanlarımızın bu konudaki gayretini biliyoruz. Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ağız birliği içinde katkı sunacağız, şehrimizi birlikte idare edeceğiz. Sorunları istişare ile çözmeye çalışacağız” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a görevinde başarılar dileyerek, esnaf ve sanatkârların sorun ve sıkıntılarının çözümünde her zaman işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

Kaynak: Bülten