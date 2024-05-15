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TİGEM o tesisi 5 yıllığına kiraya veriyor

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Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM)’me ait Hipoterapi Merkezi ve Sosyal Tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek.

TİGEM o tesisi 5 yıllığına kiraya veriyor mask
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Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM)’ne ait, 55 bin metrekare arazi üzerinde kurulu Hipoterapi Merkezi gayrimenkullerin (kafeterya ve at tavlası ile) Hipoterapi (at ile tedavi) ve sportif at binişi ve halkın yararına kullanılabilecek sosyal faaliyetlerde (düğün, kına, nişan, sünnet merasimi vb.) kullanılmak üzere 5 yıllığına kiraya verilecek.

İlanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
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15 May 2024 - 15:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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