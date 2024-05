TİGEM o tesisi 5 yıllığına kiraya veriyor

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM)’ne ait, 55 bin metrekare arazi üzerinde kurulu Hipoterapi Merkezi gayrimenkullerin (kafeterya ve at tavlası ile) Hipoterapi (at ile tedavi) ve sportif at binişi ve halkın yararına kullanılabilecek sosyal faaliyetlerde (düğün, kına, nişan, sünnet merasimi vb.) kullanılmak üzere 5 yıllığına kiraya verilecek.

İlanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız.