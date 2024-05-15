Başvurular bugün son!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini açıkladı. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT başvuru tarihleri ne zaman başlıyor. İşte KPSS 2024 sınav takvimine dair detaylar.

KPSS lisans başvuruları ne zaman? KPSS ön lisans başvuru tarihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS DHBT başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar.

KPSS lisans başvuruları devam ediyor. ÖSYM takvimine göre 3 Mayıs’ta başlayan KPSS başvuru tarihleri bugün 23.59’da sona eriyor.

KPSS ön lisans başvurusu 13- Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav 1 Eylül’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz’da başlıyor. Sınav tarihi 15 Eylül’de yapılacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos’ta başlıyor. Sınav tarihi ise 22 Eylül’de yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi