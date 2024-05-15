Yeşilyurt Belediyesinden 32 bin öğrenciye eğitim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke çapında başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ Projelerini yatırımlar ve sosyal sorumluluk hizmetleriyle destekleyen Yeşilyurt Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ anlayışının yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim programlarını sürdürüyor.

“TEORİK VE PRATİK BİLGİLER PAYLAŞILIYOR”

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ndeki çevre mühendisleri tarafından her hafta bir okulda düzenlenen eğitim çalışmalarında; ‘Sıfır Atık’ kültürünün sağlıklı ve güzel bir gelecek açısından ne kadar önemli olduğu, geri dönüşüm ve atıkların dönüştürülmesiyle ile doğada elde edilecek kazanımlar, ağaçların ve toprağın korunmasının önemi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında teorik ve pratik bilgiler paylaşılıyor.

‘Hep Birlikte El Ele, Sıfır Atıkla Yeşil Geleceğe’ temalı gerçekleşen eğitimlerde, kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önüne geçilmesi, atıkların oluşum nedenlerinin incelenerek atıklarının oluşmasını engellemek veya minimum düzeyde tutmak, oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanılması hedefleniyor.

Eğitim programlarının sonunda öğrencilere sıfır atık ile ilgili çeşitli hediyeler verilerek ‘Çevre Bilincinin’ akılda kalıcılı hale gelmesi sağlanıyor. Çevre bilincine sahip, topluma yararlı nesiller inşa etmek amacıyla gerçekleşen “Sıfır Atık ve Çevre Bilinci’ eğitim çalışmaları 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi sonuna kadar devam edecek.

258 OKULUMUZDA 32 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Çevre bilincine sahip nesiller inşa etmek için okullardaki eğitim programlarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, Yeşilyurt Belediyesinin ‘Sıfır Atık’ projelerinde öne çıkan yerel bir yönetim olduğunu hatırlatarak,

“Belediye olarak sıfır atık ve çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek, bu konudaki hassasiyetimizi sürekli ön planda tutuyoruz. Fiziksel yatırımlarımız ile mahalle ve sokaklarda yürüttüğümüz temizlik hizmetlerimizin yanı sıra çevre bilincine sahip nesiller inşa etmek içinde her hafta bir okulumuzda sıfır atık ve çevre konularında teorik ve pratik eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Bugüne kadar 258 okulumuzda 32 bin öğrencimize sıfır atık eğitimleri verdik. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konularda en iyi şekilde yetiştirmeli ve bilgi sahibi yapmalıyız. Bilgili, donanımlı ve kendisini her alanda yetiştiren bir nesil inşa etmek içinde bu tür çalışmalara büyük önem veriyoruz. Sıfır atık projesinin önemi ve gerekliliğini benimsetmek amacıyla gerçekleşen eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Eğitim hizmetlerimizin öğrencilerimize ulaşmasında desteklerini eksik etmeyen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz”

diye konuştu.

Kaynak: Bülten