Arapgir’de çelenk sunma töreni gerçekleşti

Malatya’nın Arapgir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında, Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ergül Bay ve kurum amirleri katılım sağladı.

Tören Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ergül Bay tarafından Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’mızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ergül Bay tarafından yapılması ile etkinlik sona erdi.

Kaynak: Bülten